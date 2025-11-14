Un análisis de la UPV no descarta que sea necesario "construir adicionalmente una presa en el Poyo"

"Señor Feijóo, ¿cree que podrá su candidato [Pérez Llorca] comprometerse a las obras que necesita Valencia [presas y diques], a exigirlas sin miedo a que le llamen negacionista?". Son palabras pronunciada por Santiago Abascal desde la tarima del Congreso de los Diputados el miércoles, con las que marcó un nuevo peaje para la investidura de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat Valenciana. El líder de la ultraderecha exigió la construcción de obras hidráulicas duras, llamadas también grises en referencia al cemento, para pactar con el PP en las Corts Valencianes, pese a que las competencias son, por lo general, estatales. El PP, a través de Tellado, se mostró favorable ayer jueves. La de Abascal fue una declaración política en busca de un titular. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué opinan los expertos? ¿La protección frente a futuras danas, como la del 29-O, pasa por levantar presas y diques?

La respuesta es un sí, pero con dos condicionantes. El primero de ellos, que la construcción de este tipo de infraestructuras hidráulicas debe complementarse con la apuesta de otras infraestructuras "blandas" o "verdes" de ingeniería basada en la naturaleza, como corredores verdes o parques inundables. El segundo es que no se puede "dar una receta general, basada en soluciones extremas de construir presas o no hacerlo, sino que se deben escoger las soluciones más adecuadas según las circunstancias específicas de cada cuenca". Quien habla es Félix Ramón Francés García, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València (UPV); uno de los dos expertos consultados por Levante-EMV. El otro es Víctor Yepes, catedrático de Ingeniería de la Construcción de la misma universidad, quien insiste en dar una "respuesta integral" que "abarque la integridad de las cuencas y no solo uno de sus tramos".

Así será el nuevo gran parque inundable de 1.500 hectáreas que absorberá el agua de las riadas / L-EMV

Nuevo escenario tras la dana

La dana del 29-O ha evidenciado "un cambio" del contexto anterior, el del año 2012 cuando se aprobaron los planes para las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo que está actualizándolos, como confirma Francés. Es lo que ocurre en la cuenca del Poyo; entonces el organismo estatal buscó una opción alternativa a la construcción de una presa en Cheste, que causó una serie de protestas ciudadanas en la localidad en su contra. Los expertos, entre los que se encontraba Francés, plantearon una serie de acciones de renaturalización en la parte inundable de la cuenca como vía alternativa a la infraestructura dura. "Aunque la presa era la opción más eficiente desde el punto de vista económico -, relata el catedrático- se decidió buscar otras opciones con menor impacto ambiental y social". Siempre se busca "la mejor opción" teniendo en cuenta la relación entre su "coste, la reducción del riesgo, la población residente en el territorio y su impacto ambiental", añade.

Sin embargo, la catástrofe del pasado año reconfigura el escenario de hace 30 años y lleva a los expertos a no descartar ninguna opción, "como sería la construcción adicional de una presa en la cuenca del Poyo". Es uno de los planteamientos incluidos en un análisis de la UPV que se encuentra en una fase "muy preliminar", como insiste Francés. "Empezamos a ver que puede resultar complicado reducir significativamente el riesgo solo con actuaciones en la zona inundable del Poyo, por lo que la construcción de una presa podría ser necesaria".

Obras y trabajos en el pantano de Forata, en la cuenca del Magro, a finales de verano. / José Manuel López

Una de las posibles razones detrás de esta nueva opción la ofrece Yepes. "Las acciones de renaturalización son efectivas para precipitaciones de orden pequeño o mediano -, explica-. Si son desmesuradas, como ocurrió el 29-O, son insuficientes por sí solas". La explosividad de las lluvias del 29-O, en Turís se registraron 771 l/m² en 24 horas, y la deriva climática hacia eventos más extremos, como consecuencia del cambio climático, abren este escenario en el que las obras duras podrían ser imperiosas, aunque Yepes evidencia una realidad: "El riesgo cero no existe".

Mismo riesgo un año después

382 días después de la catástrofe, ambos expertos coinciden en aseverar que el riesgo actual "es el mismo al del día antes del 29-O". Yepes insiste en ello varias veces a lo largo de su conversación con este periódico y también en resaltar la necesidad "urgente" de acometer las obras de ingeniería necesarias "sin demora alguna", tanto las de obra dura como las que son en clave verde. "Nos encontramos en una situación de riesgo inaceptable -, añade-. Por eso, necesitamos licitar inmediatamente los proyectos porque se tardan años en ejecutarlos". Del mismo modo que asume que el riesgo es cero, el catedrático señala que "no sabemos cuándo volverá a producirse una dana similar, si en un mes, cinco años o cincuenta; pero sabemos que ocurrirá de nuevo".

Otra de las lecciones del 29-O es el desarrollo de mecanismos para la alerta temprana y automatizada; lo ha reclamado durante el último año el Consell y la CHJ tiene en marcha la instalación del sistema de alerta temprana (SAT) en toda la cuenca del Poyo, el Túria y el Magro, hoy por hoy solo está en la zona cero de la dana. El objetivo de estas medidas, complementarias a las estructurales según Francés, es reducir el número de víctimas mortales; fueron 229 hace un año. "Con el riesgo actual, los daños materiales serían prácticamente los mismos -, concluye Yepes-, pero se podrían minimizar las pérdidas humanas".