Los municipios, sin manifiesto conjunto por el 25-N

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no tendrá un manifiesto conjunto por el 25-N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, por la falta de consenso entre el Partido Popular (PP) y PSOE tras la polémica generada por el fallo de pulseras para maltratadores.

El PP ha rechazado el texto que quería publicar el PSOE por no incluir una referencia a la «pésima gestión» que ha tenido el Ministerio de Igualdad con el fallo de las pulseras.

«Han dejado a las mujeres maltratadas, que además tenían una orden de alejamiento de sus agresores, durante meses sin información y esta misma semana hemos vuelto a ver que fallaban», señaló la portavoz de los populares en la FEMP Natalia Chueca.

El PP exigía que el manifiesto de la FEMP por el 25-N incluyera «simplemente un párrafo donde se exigía y se pedía que no volviesen a repetirse estos errores, que no volviesen a fallar los medios telemáticos para no dejar desprotegidas a las mujeres».

«Los alcaldes tenemos que defender a nuestros vecinos, defender a nuestros hombres, mujeres que viven en nuestros municipios, y si para eso tenemos que elevar la voz y tenemos que decir que algo no está haciendo bien el Gobierno de España, aunque sea de su mismo partido, creo que debería de hacerse», sentenció la también alcaldesa de Zaragoza.

Por su parte, alcaldesas socialistas criticaron que el PP «rechace» un manifiesto conjunto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el 25-N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género.

«No hay manifiesto porque el PP así lo ha decidido, esta lucha debería unirnos y no separarnos y desde luego no ser utilizada políticamente para intereses espurios que nada tienen que ver con la defensa de la igualdad», aseguró la alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta primera de FEMP, Inés Rey, en declaraciones a los medios en la sede de la institución en Madrid.