Sanidade confirma el inicio "precoz" en Galicia de la ola de la epidemia de gripe

La Consellería de Sanidade ha confirmado este viernes 14 de noviembre el "inicio precoz de la ola epidémica de gripe" en Galicia. El departamento autonómico publica, en su página web, el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 3 al 9 de noviembre y ahí destaca también el hecho inusual de que la presentación de la gripe sea anterior al inicio de la ola por virus respiratorio sincitial (VRS).

Actualmente la ola de gripe se sitúa en intensidad baja y con tendencia creciente, informa la Consellería en un comunicado. Al igual que en la semana anterior, se observa una predominancia y un aumento del porcentaje de positividad para el virus de la gripe tipo A, que suele afectar con mayor frecuencia a la población de mayor edad y, por lo tanto, causar un mayor número de hospitalizaciones.

Según los datos de atención primaria, la tasa de consultas por gripe aumentó un 64 % con respecto de la semana previa y queda en 45,3 consultas por 100.000 habitantes. El grupo de edad con la mayor tasa de consultas fue el de 0 a 4 años, seguido del de 5 a 19 años.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 182 personas con gripe confirmada, un 23 % más que la semana anterior. El grupo de mayores de 80 años fue el que presentó la tasa más elevada, con 29 ingresos por 100.000 habitantes (un 8 % superior a la de la semana anterior).

Va a más en todas las áreas salvo en Ferrol

Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos aumentó en todas ellas excepto en la de Ferrol. En lo que va de temporada de gripe se notificaron 590 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A, según consta en el informe de Sanidade.

La Consellería recuerda la importancia de la vacunación, ya que esta protección reduce de manera significativa el riesgo de padecer gripe y sus complicaciones. En lo que se lleva de campaña más de 497.000 personas fueron vacunadas, entre ellas el 75,6 % de las personas de 80 y más años y más de 72.000 niños y niñas.

Desde esta semana, en Galicia están siendo citadas para vacunarse las personas de más de 60 años. Además, ya pueden solicitar cita a través de la App Sergas Móbil el personal de servicios esenciales y trabajadores con riesgo por exposición laboral, como pueden ser las personas que trabajan en granjas avícolas o porcinas.

Entre las personas que pueden pedir cita de vacunación, es importante que lo hagan las mujeres embarazadas o en puerperio, aconsejan las autoridades sanitarias.

La población diana que fuese citada por SMS y no haya acudido puede volver a solicitar día y hora para vacunarse en su centro de salud.

En caso de tener síntomas de infección respiratoria, se recomienda el uso de la mascarilla en pacientes y en sus acompañantes y profesionales que los atienden, así como en determinados grupos de riesgo o dispositivos asistenciales como pueden ser las urgencias hospitalarias.

Por último, Sanidade informa de que es importante también, de tener síntomas, disminuir las reuniones sociales, mantener la distancia interpersonal y medidas de ventilación adecuadas.