El Torrente Ballester premia a José Montaña y Pablo Escudero
El XXXVII Premio Torrente Ballester, convocado por el departamento de Cultura de la Diputación de A Coruña con el objetivo de reconocer la excelencia narrativa, ha recaído en José Montaña Louzao y Pablo Escudero Abenza.
Según informa el organismo provincial, el betanceiro Montaña ha recibido el galardón en la modalidad en gallego por la novela Non hai paz no paraíso. En castellano, el premio ha sido para Escudero por la obra titulada Biblioteca familiar.
El reconocimiento está dotado con 15.000 euros en cada una de las modalidades. El jurado de la sección en gallego, ha destacado de la obra ganadora «el estilo cuidado y el uso de un lenguaje muy rico en matices», mientras que el de la de castellano ha puesto en valor «la honestidad del relato, el híbrido entre ficción y ensayo y la prosa limpia y fluida de la obra».
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- El portero que saltó a la fama en A Coruña, puso de moda los pantalones largos y acabó su carrera en Sabadell
- Protesta de taxistas en A Coruña: una caravana para denunciar intrusismo de los VTC
- Fallece un larachés de 36 años en una colisión múltiple cerca de Ledoño
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros
- Así buscará fichar de nuevo el Sporting a Yeremay en enero