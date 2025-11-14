El Torrente Ballester premia a José Montaña y Pablo Escudero

El XXXVII Premio Torrente Ballester, convocado por el departamento de Cultura de la Diputación de A Coruña con el objetivo de reconocer la excelencia narrativa, ha recaído en José Montaña Louzao y Pablo Escudero Abenza.

Según informa el organismo provincial, el betanceiro Montaña ha recibido el galardón en la modalidad en gallego por la novela Non hai paz no paraíso. En castellano, el premio ha sido para Escudero por la obra titulada Biblioteca familiar.

El reconocimiento está dotado con 15.000 euros en cada una de las modalidades. El jurado de la sección en gallego, ha destacado de la obra ganadora «el estilo cuidado y el uso de un lenguaje muy rico en matices», mientras que el de la de castellano ha puesto en valor «la honestidad del relato, el híbrido entre ficción y ensayo y la prosa limpia y fluida de la obra».