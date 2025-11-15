Galicia mantiene una dieta equilibrada, pero baja el consumo de fruta y pescado

Galicia se mantiene entre las comunidades con una dieta más equilibrada, según el estudio ¿Cómo comemos? Análisis del consumo de alimentos y bebidas desde una perspectiva nutricional, de la Fundación Eroski, que analiza el gasto y el consumo de alimentos y bebidas desde una perspectiva nutricional, a partir de los datos del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), entre 2022 y 2024.

El informe revela que ninguna comunidad autónoma alcanza los niveles ideales de consumo en los cuatro grupos de alimentos de consumo recomendado sobre los que el estudio hace especial foco (frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos y pescado), aunque Galicia presenta un patrón alimentario equilibrado y por encima de la media estatal. En la comunidad, los alimentos de consumo recomendado diario y frecuente suponen el 76% del total, frente al 73,5% de la media española. A pesar de su buena posición, el estudio detecta señales de retroceso en algunos grupos clave: una ligera caída en el consumo de frutas y hortalizas y una reducción en el pescado, históricamente elevado en la comunidad. Paralelamente, la carne gana peso en la dieta, lo que modifica el equilibrio tradicional de la Dieta Atlántica gallega, caracterizada por un mayor protagonismo del pescado frente a la carne.

Asimismo, el informe destaca un cambio en los hábitos de consumo de lácteos, ya que desciende el consumo de leches fermentadas naturales, mientras que aumenta el de postres lácteos azucarados o edulcorados, lo que supone una pérdida de calidad nutricional en este grupo.