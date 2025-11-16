Proyecto gallego en lengua de signos en el filme de Óscar Casas

La accesibilidad de las películas para que puedan ser disfrutadas por personas ciegas o sordas siguen dando pasos. El último viene de la mano de la productora gallega Ficción, de A Coruña. Su película Me has robado el corazón —rodada en parte en Galicia y protagonizada por Óscar Casas más Ana Jara— podrá verse en las plataformas y las televisiones que la emitan en lengua de signos gracias a un proyecto gallego.

El largometraje presentará subtítulos para sordos, audiodescripción para ciegos y a mayores lengua de signos para sordos. Es la primera vez que Ficción realiza esto último de lo que se encarga la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg).

En el cine, cuando se estrene el 5 de diciembre, no se verá con accesibilidad pero posteriormente cualquier plataforma o canal de televisión que lo emita podrá ponerlo a disposición del público con dicha accesibilidad.

Desde Ficción explican que «lo que nosotros queremos es que cuanta más gente vea la película mejor. Si logramos que el filme sea accesible, mejor».

Además la administración también pone su granito de arena. «Este largometraje recibió una ayuda del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA). Como puntúan mejor el proyecto si presenta accesibilidad, optamos por ella. Al estar comprada por RTVE, este canal también la pide como requisito», detalla Toni Veiga, control de Me has robado el corazón.

Por su parte, Miguel Dorado, coordinador del área de accesibilidad de la Federación de Asociaciones de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg), explica el trabajo que ha realizado para Ficción: «A través del área de accesibilidad realizamos un asesoramiento lingüístico y cultural para adaptar la película a Lengua de Signos Española (LSE) y que sea accesible para las personas sordas. Esto implica elaborar la traducción a LSE, la grabación en cámara, edición y revisiones».

Añade que «para nosotros es un gran paso que las productoras gallegas comiencen a incorporar signado en sus proyectos. Ver un filme en lengua de signos nos permite acceder a ella de una forma más completa y natural, además de favorecer la presencia y normalización de nuestra lengua. La industria audiovisual gallega está en pleno crecimiento y nos hace ilusión ser partícipes y que el signado también se realice en Galicia».

La llegada de la lengua de signos a las salas de cine se antoja más compleja. Desde Ficción apuntan que se podrían hacer sesiones especiales con lengua de signos. Una alternativa —apunta Veiga— sería «hacer la pantalla más pequeña o poner la lengua de signos sobre la imagen. Para alguna gente esto último sería engorroso a la hora de la visualización pero igual la gente tiene que empezar a educarse en este sentido».