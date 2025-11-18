Declaran las presuntas acosadoras de la chica de 14 años que se suicidó en Sevilla
Agencias
Las tres menores que han sido señaladas como presuntas acosadoras de Sandra Peña, la alumna de catorces años del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla que se suicidó hace mes, han comparecido este lunes ante la Fiscalía de Menores.
Esta citación judicial, de cuyo contenido no han trascendido de momento detalles, se enmarca en los expedientes abiertos por el Ministerio Público tras el suicidio de Sandra: uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio en el que estudiaba para activar debidamente los protocolos antiacoso.
Las menores permanecieron varias horas en la sede judicial de la Avenida de Buhaira de Sevilla, donde habían sido citadas de manera escalonada desde primera hora de este lunes. La semana pasada ya declararon ante la Fiscalía los padres de Sandra y cuatro docentes del centro.
