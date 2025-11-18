Un hombre fallece tras ser arrastrado 3,5 km en los bajos de un coche en Sevilla
Carlos Doncel / R.S.
Un hombre de mediana edad falleció este lunes en Sevilla tras un grave atropello y, según fuentes cercanas al caso, ser arrastrado durante 3,5 kilómetros en los bajos del coche que lo arrolló.
El suceso se produjo en el entorno de la Alameda cuando una mujer atropelló al varón y, sin percatarse del accidente, continuó su trayecto hasta que en la avenida de San Francisco Javier un peatón le avisó de que había una persona en los bajos del vehículo. Cuando llegaron las autoridades al lugar, pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, que había quedado atrapada en el coche, tal como confirman fuentes oficiales.
Según fuentes próximas a la investigación, la conductora aseguró que sintió «un fuerte golpe», aunque con la intensa lluvia no pudo advertir qué había ocurrido.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El superyate de 80 metros de eslora de un magnate estadounidense recala en el puerto de A Coruña
- 1-1 | Córdoba CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Gol en propia de Noubi
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Diez años de exenciones fiscales en las herencias en Galicia: «Es un blindaje a nuestra hija por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- El portero uruguayo de Lugo que triunfó en Córdoba y ni debutó en el Deportivo tras un roce Arsenio-Jorge
- 0-5 | El Fabril sigue los pasos del Deportivo
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030