Un hombre fallece tras ser arrastrado 3,5 km en los bajos de un coche en Sevilla

Un hombre de mediana edad falleció este lunes en Sevilla tras un grave atropello y, según fuentes cercanas al caso, ser arrastrado durante 3,5 kilómetros en los bajos del coche que lo arrolló.

El suceso se produjo en el entorno de la Alameda cuando una mujer atropelló al varón y, sin percatarse del accidente, continuó su trayecto hasta que en la avenida de San Francisco Javier un peatón le avisó de que había una persona en los bajos del vehículo. Cuando llegaron las autoridades al lugar, pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, que había quedado atrapada en el coche, tal como confirman fuentes oficiales.

Según fuentes próximas a la investigación, la conductora aseguró que sintió «un fuerte golpe», aunque con la intensa lluvia no pudo advertir qué había ocurrido.