Igualdad eleva a 38 las asesinadas por violencia machista este año
Noviembre suma cuatro crímenes al confirmarse dos nuevos casos
Agencias
El Ministerio de Igualdad elevó este lunes a 38 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025 y a 1.333 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos, uno en Barcelona y otro en Madrid.
Según informó el departamento que dirige Ana Redondo, en el caso de Barcelona, se trata de una mujer de 38 años que, tras una presunta agresión producida por su pareja el pasado 18 de octubre, falleció el pasado jueves. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
La víctima de Madrid, por su parte, es una mujer de 60 años, asesinada presuntamente por su cónyuge este pasado sábado. En su caso, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
En noviembre se registraron cuatro crímenes machistas, según datos estadísticos del Ministerio de Igualdad, que la semana pasada celebró un comité de crisis para abordar los últimos asesinatos. En el mes de octubre tuvieron lugar seis.
Datos por autonomías
Por comunidades autónomas, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de crímenes machistas en 2025, con once. Le sigue Asturias, Extremadura, Cataluña y Madrid, con tres; Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja, y Aragón, con uno cada una.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El superyate de 80 metros de eslora de un magnate estadounidense recala en el puerto de A Coruña
- 1-1 | Córdoba CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Gol en propia de Noubi
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Diez años de exenciones fiscales en las herencias en Galicia: «Es un blindaje a nuestra hija por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- El portero uruguayo de Lugo que triunfó en Córdoba y ni debutó en el Deportivo tras un roce Arsenio-Jorge
- 0-5 | El Fabril sigue los pasos del Deportivo
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030