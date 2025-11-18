Igualdad eleva a 38 las asesinadas por violencia machista este año

El Ministerio de Igualdad elevó este lunes a 38 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025 y a 1.333 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos, uno en Barcelona y otro en Madrid.

Según informó el departamento que dirige Ana Redondo, en el caso de Barcelona, se trata de una mujer de 38 años que, tras una presunta agresión producida por su pareja el pasado 18 de octubre, falleció el pasado jueves. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La víctima de Madrid, por su parte, es una mujer de 60 años, asesinada presuntamente por su cónyuge este pasado sábado. En su caso, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En noviembre se registraron cuatro crímenes machistas, según datos estadísticos del Ministerio de Igualdad, que la semana pasada celebró un comité de crisis para abordar los últimos asesinatos. En el mes de octubre tuvieron lugar seis.

Datos por autonomías

Por comunidades autónomas, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de crímenes machistas en 2025, con once. Le sigue Asturias, Extremadura, Cataluña y Madrid, con tres; Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja, y Aragón, con uno cada una.