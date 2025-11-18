Muere Julio Fernández, fundador de Filmax

A Fonsagrada, Galicia y el cine lloran hoy el fallecimiento de Julio Fernández, productor y presidente de Filmax, que murió este martes en su casa de Miami a los 78 años. Sus restos serán trasladados a su tierra natal en la provincia de Lugo.

Procedente de una familia humilde de la aldea fonsagradina de Cereixido, la emigración en busca de mejores oportunidades académicas y laborales le abrió paso en el mundo audiovisual. Su trayectoria siempre estuvo ligada al universo Filmax, entidad que adquirió en 1987 y que transformó totalmente.

Bajo su liderazgo, la compañía pasó de ser una pequeña distribuidora a un estudio capaz de desarrollar, producir y comercializar a nivel internacional cine de calidad. Apostando por la creación de nuevas divisiones como Fimax Animation, Fantastic Factory o Bren Entretainment logró darle un impulso a un nuevo cine de género y a la animación, posicionando a Filmax como referente en todo el mundo. En el ámbito de la exhibición, impulsó la apertura de multisalas como Filmax Gran Vía, Filmax Pontiñas y Filmax A Coruña.

El fonsagradino acumula en su filmografía más de cien películas y fue reconocido con la Medalla Castelao, las llaves de la Ciudad de Miami, distinciones de la Diputación Provincial de Lugo y también el Butelo de Ouro de la feria anual de A Fonsagrada. Además, ostentó cargos en la Academia de Cine, fue vicepresidente de FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles), presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña y presidente de honor del Cluster do Audiovisual Galego.

Producciones de renombre en todo el mundo

Al amparo de Julio Fernández, Filmax produjo una centena de títulos cinematográficos muy variado. Destacan los largometrajes de proyección internacional, como Transiberian (2008) con un elenco formado por Woody Harrelson y Emily Mortimer; El Maquinista (2004), con Christian Bale; o The Way (2010), protagonizada por el también gallego Martin Sheen y dirigida por el hijo de este, Emilio Estévez.

Fernández apostó por una renovación del cine de terror y suspense, desarrollando obras notables como [REC] (2007), de Jaume Balagueró y Paco Plaza, así como Mientras duermes (2011) y Musa (2017).

También promovió la animación española a través de Bren Entertainment, centro de animación 2D y 3D en Santiago. Trabajos como Pérez, el ratoncito de tus sueños; Donkey Xote ; P3K: Pinocho 3000; Nocturna; y El Cid: la leyenda forman parte de su legado.