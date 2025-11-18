Las mujeres ya mueren más por cáncer de pulmón que de mama
Los médicos insisten en que está ligado al consumo de tabaco
Agencias
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) pidió este lunes intensificar la lucha contra el tabaquismo por su relación con el cáncer de pulmón, uno de los tumores con más mortalidad e incidencia en todo el mundo y que además es «mayoritariamente prevenible» si no se inicia el consumo de tabaco o se abandona lo antes posible. Es especialmente preocupante la tendencia de este tumor en mujeres, cuyas muertes en España han superado en 2024 a las del cáncer de mama (6.679 frente a 6.648), con una subida del 7% en un año.
«La evidencia científica muestra una clara relación dosis-respuesta según las características de consumo: el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón varía en función del número de cigarrillos consumidos diariamente y del tiempo de exposición. A mayor número de cigarrillos consumidos y a mayor número de años de fumador se incrementará la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón», afirmó el coordinador del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de Semergen, Raúl de Simón, en el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Incidió en que un inicio temprano del consumo de tabaco lleva a una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer.
