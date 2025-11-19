La autopsia descarta el crimen machista tras la detención de un sospechoso en Murcia
La muerte fue natural, pero el marido de la fallecida fue arrestado por sus antecedentes de maltrato
ana lucas
La Policía Nacional investigó la muerte de Milagros, una mujer de 48 años, hallada sin vida y sangrando en su domicilio de San José de la Montaña, Murcia. Inicialmente, su esposo, Francisco, fue detenido como sospechoso de homicidio, dado que contaba con antecedentes por violencia machista en 2008, 2017 y 2018, aunque no existía orden de alejamiento vigente. Permaneció unas horas en dependencias policiales hasta que la autopsia confirmó que la muerte fue natural. Posteriormente fue puesto en libertad.
El suceso ocurrió alrededor de las nueve de la noche. Francisco declaró que, al regresar a casa, encontró a su esposa inconsciente y sangrando por la boca, y pidió ayuda a vecinos. Uno de ellos llamó a Emergencias, y al lugar acudieron Policía Local, Nacional y sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, y no presentaba heridas externas ni signos de violencia.
Vecinos relataron que Francisco estaba nervioso y bebido y que la pareja no mostraba conflictos habituales, aunque algunos mencionaron discusiones previas. Tras la detención, la Policía revisó los movimientos del hombre y las imágenes de seguridad de la zona, pero las diligencias y testimonios confirmaron que no hubo participación criminal en el fallecimiento.
