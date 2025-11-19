La mitad de las enfermeras españolas sufre comentarios sexistas pero no denuncian

Si hay una profesión históricamente estereotipada y sexualizada, esa es la de enfermera, hasta el punto que, hoy en día, las profesionales sanitarias siguen sufriendo comentarios machistas, contactos físicos no deseados, como manos en la cintura, tocamiento de glúteos o proposiciones para mantener relaciones sexuales. Ante ello, Satse, el mayor sindicato de enfermería, ha realizado una macroencuesta con el fin de «arrojar luz» sobre el acoso sexual y por razón de género que sufre el colectivo. Y los resultados indican que en torno la mitad de las profesionales padecen este tipo de comportamientos pero ocho de cada diez no los denuncian, porque desconocen el procedimiento a seguir y no confían en su eficacia.

La macroencuesta ha sido contestada por cerca de 7.400 enfermeras, pero también fisioterapeutas, otro colectivo muy feminizado, y los resultados han sido presentados este martes con motivo del Día de Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que se celebra el 25-N. El estudio demoscópico demuestra que el acoso sexual, es decir, cualquier comportamiento o insinuación sexual que atente contra la dignidad de la persona, o el acoso por razón de sexo, que supone un trato degradante hacia la mujer, por esta condición, son frecuentes allí donde hay una enfermera o fisioterapeuta.

«Las profesiones dedicadas al cuidado, como es la nuestra, han sido históricamente estereotipadas y sexualizadas, lo cual se agrava por la cercanía física que implica nuestro trabajo y por la percepción errónea de que estamos ‘al servicio’ de otras personas», ha denunciado Laura Villaseñor, en la presentación de la encuesta.

En concreto, los comportamientos de acoso más frecuentes son los siguientes: Una de cada dos profesionales sanitarias (el 48,5%) ha sufrido comentarios y/o chistes sexistas. Tres de cada diez (27,6%) alguna invasión deliberada de su espacio personal y también tres de cada diez (27,2%) se han sentido menospreciada o han sufrido condescendencia por ser mujer.