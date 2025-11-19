Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete de cada diez menores de 10 años vulnerables sufren violencia

ANAR detecta esa lacra en el 70% de las llamadas que recibe

Madrid

Fundación Anar ha alertado de la vulnerabilidad de los niños de menos de 10 años atendidos en sus líneas de ayuda, ya que el 70 % sufría algún tipo de violencia -como maltrato físico, psicológico, abandono, agresión sexual o violencia de género y no recibía tratamiento psicológico.

Son datos del Estudio 'Teléfono de la Familia y los Centros Escolares. Escuchando a la infancia desde la voz adulta 2019-2024' presentado este martes por la fundación, periodo en el que han ayudado a 60.000 menores gracias a las peticiones realizadas por parte de personas adultas en el teléfono 600 50 51 52 y el 'chatanar.es'.

En esos 5 años, se ha registrado un aumento en un 17,3 % de los casos de niños y adolescentes —55 % son chicas y 44,9 % varones— que han recibido orientación psicológica, social o jurídica tras la llamada del adulto por situaciones de acoso escolar, maltrato físico o violencia de género, entre otras.

La mayoría de los problemas por los que las personas adultas contactan con Fundación Anar presentan una frecuencia diaria (62,7 %) y una duración superior a un año (59,7 %). Seis de cada diez problemáticas muestran una gravedad alta y más de la mitad (53,1%), una urgencia alta, ha explicado Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación.

La entidad advierte de que el 69,1 % de los menores de edad para los que se requiere la ayuda no recibe ni ha recibido tratamiento psicológico.

