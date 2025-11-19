Siete de cada diez menores de 10 años vulnerables sufren violencia

Fundación Anar ha alertado de la vulnerabilidad de los niños de menos de 10 años atendidos en sus líneas de ayuda, ya que el 70 % sufría algún tipo de violencia -como maltrato físico, psicológico, abandono, agresión sexual o violencia de género y no recibía tratamiento psicológico.

Son datos del Estudio 'Teléfono de la Familia y los Centros Escolares. Escuchando a la infancia desde la voz adulta 2019-2024' presentado este martes por la fundación, periodo en el que han ayudado a 60.000 menores gracias a las peticiones realizadas por parte de personas adultas en el teléfono 600 50 51 52 y el 'chatanar.es'.

En esos 5 años, se ha registrado un aumento en un 17,3 % de los casos de niños y adolescentes —55 % son chicas y 44,9 % varones— que han recibido orientación psicológica, social o jurídica tras la llamada del adulto por situaciones de acoso escolar, maltrato físico o violencia de género, entre otras.

La mayoría de los problemas por los que las personas adultas contactan con Fundación Anar presentan una frecuencia diaria (62,7 %) y una duración superior a un año (59,7 %). Seis de cada diez problemáticas muestran una gravedad alta y más de la mitad (53,1%), una urgencia alta, ha explicado Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación.

La entidad advierte de que el 69,1 % de los menores de edad para los que se requiere la ayuda no recibe ni ha recibido tratamiento psicológico.