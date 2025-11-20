Bruselas quiere facilitar el acceso de las tecnológicas a los datos personales

Durante la última década, la Unión Europea (UE) ha sido un referente global en privacidad y en regular la inteligencia artificial (IA). Ahora, Bruselas da marcha atrás a algunas de sus pioneras leyes digitales. La Comisión Europea ha presentado este miércoles su esperado Ómnibus Digital, un paquete de diversas medidas que prevé recortar y reformular —no sin polémica— aspectos superpuestos de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la regulación conocida como AI Act, la directiva ePrivacy y la Ley de Datos.

Cómo ya indicaron los documentos internos filtrados la última semana, el Ejecutivo comunitario presidido por la conservadora Ursula von der Leyen abrirá la puerta a que las empresas de IA puedan utilizar legalmente ciertos datos personales sensibles —como los relacionados con las creencias religiosas o políticas, el origen étnico o la salud de las personas— para entrenar los sistemas que dan forma a aplicaciones comerciales como ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) o Grok (xAI).

Por otro lado, Bruselas también concede más tiempo a las tecnológicas para que cumplan con la histórica regulación de la IA. En concreto, propone retrasar hasta finales de 2027 la aplicación de multas contra los contenidos generados por IA que no incluyan marcas de agua para advertir a los usuarios y de las normas que limitan el despliegue de sistemas de IA considerados de alto riesgo. Entran en esa categoría los que usan «técnicas deliberadamente manipuladoras» o infieran raza, emociones u opiniones políticas de las personas, suponiendo así un peligro para los derechos fundamentales.

A pesar de su profundo impacto económico y social, la Comisión no ha preparado evaluaciones de impacto de los cambios propuestos, alegando que son «específicos y técnicos». La legalidad de esa medida despierta controversias. Bruselas habla de una simplificación que permitirá «reducir la burocracia» y agilizar el cumplimiento de la ley por parte de start-ups y pequeñas y medianas empresas. «Nuestras compañías a menudo se ven frenadas por una serie de normas rígidas. Estamos dando espacio para que la innovación se produzca y se comercialice en Europa», indicó Henna Virkkunen, vicepresidenta de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea.

Flexibilizar las normas, aseguran desde el Ejecutivo comunitario, permitirá «ahorrar miles de millones de euros» e impulsar a las compañías europeas en la competición por el liderazgo tecnológico, disputado entre EE UU y China. Esa narrativa fue respaldada ayer por Francia y Alemania, las dos principales potencias del bloque comunitario.

Sánchez llevará a Meta al Congreso y prepara reformas para frenar el odio en redes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que responsables de Meta van a ser citados en el Congreso para que identifiquen responsabilidades ante la vulneración de la privacidad de usuarios por haber rastreado sin permiso la navegación en móviles. Sánchez hizo este anuncio en su intervención en las jornadas Metafuturo organizadas por AtresMedia en el Ateneo de Madrid y en las que se analizan asuntos como los riesgos de la desinformación y el peligro de las redes sociales. El jefe del Ejecutivo avanzó además que en el próximo semestre el Gobierno va a impulsar una batería de medidas concretas para hacer frente a la desinformación y los discursos de odio. En un análisis de la situación existente ante las redes sociales, destacó que han proporcionado cosas valiosas, pero también tienen efectos nocivos y se han convertido en un «estado fallido en el que en vez de los señores de la guerra gobiernan oligarcas tecnológicos donde cotiza al alza el odio» y en el que no hay reglas y existe la impunidad.