La Diputación centrará el 25-N en los nuevos discursos machistas
La Diputación de A Coruña centra el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en los nuevos discursos machistas sobre la «falacia» de la libre elección de roles de género tradicionales. Así lo anunció la diputada de Igualdade, Sol Agra, durante la presentación de esta campaña, incluida en la iniciativa De frente a la violencia de género, que promoverá un ciclo de talleres, una jornada monográfica y editará unidades didácticas y contenido audiovisual sobre este asunto.
Agra alertó de que estos discursos pretenden «disfrazar como elección lo que es machismo e invertir los avances conquistados». «La única manera de prevenir la violencia machista es desde la educación», expuso. Por ello, la institución provincial pone el foco en las «herramientas y estéticas que alimentan las violencias machistas, desde la manosfera hasta el fenómeno coquette, las llamadas tradwives o los ataques y manipulaciones realizados mediante el uso.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Cómo cargar un coche eléctrico en A Coruña: «Es la única forma de que te salga rentable»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Así se come en la escuela de hostelería de A Coruña: 'Un banquete por 10 euros