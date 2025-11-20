La Diputación centrará el 25-N en los nuevos discursos machistas

La Diputación de A Coruña centra el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en los nuevos discursos machistas sobre la «falacia» de la libre elección de roles de género tradicionales. Así lo anunció la diputada de Igualdade, Sol Agra, durante la presentación de esta campaña, incluida en la iniciativa De frente a la violencia de género, que promoverá un ciclo de talleres, una jornada monográfica y editará unidades didácticas y contenido audiovisual sobre este asunto.

Agra alertó de que estos discursos pretenden «disfrazar como elección lo que es machismo e invertir los avances conquistados». «La única manera de prevenir la violencia machista es desde la educación», expuso. Por ello, la institución provincial pone el foco en las «herramientas y estéticas que alimentan las violencias machistas, desde la manosfera hasta el fenómeno coquette, las llamadas tradwives o los ataques y manipulaciones realizados mediante el uso.