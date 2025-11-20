La Fundación A.M.A. reconoce la labor de FundAME

La Fundación A.M.A. ha premiado a la Fundación Atrofia Muscular Espinal (FundAME) por su proyecto CribAME: Implantación del cribado neonatal y servicios de apoyo a las familias diagnosticadas en el marco de los Premios Solidarios del Seguro de Inese, que aceleró su XXIV edición en un evento que reunió a los principales representantes del sector asegurador. La ayuda fue entregada por Raquel Murillo Solís, vicepresidenta económica de la Fundación A.M.A. y directora general de la mutua. Con este reconocimiento, la Fundación A.M.A. destaca el trabajo de FundAME en la promoción de un cribado neonatal que permita identificar precozmente la Atrofia Muscular Espinal, una enfermedad rara, genética y muy grave, cuya detección temprana resulta clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los recién nacidos.