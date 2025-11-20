El Papa, sobre el caso del obispo de Cádiz: «Hay que dejar que siga la investigación»

El Papa pidió este martes permitir que la investigación abierta sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de pederastia sobre el que ha sido denunciado cuando dirigía el Seminario de la Diócesis de Getafe (Madrid), «vaya adelante».

«Hay una serie de protocolos que están claramente establecidos (...) El obispo insiste sobre su inocencia, se ha abierto una investigación, hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias», señaló León XIV, en declaraciones a los medios presentes en la localidad del Lacio (Roma), donde el Pontífice regresó este lunes para su día de descanso semanal.

El Pontífice se expresó así después de que Zornoza esté siendo investigado por el Vaticano tras una denuncia recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España por presuntos abusos sexuales a un menor en la década de los 90 del siglo pasado. Preguntado por qué mensaje lanza a las víctimas, el Papa respondió que espera que éstas «encuentren siempre un lugar seguro para hablar» donde «puedan presentar sus casos».