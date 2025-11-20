Un retrato de Klimt, subastado por más de 200 millones

Retrato de Elisabeth Lederer, de Gustav Klimt, se vendió este martes en Nueva York por 236,4 millones de dólares (203 millones de euros) en una subasta de Sotheby’s, lo que la convierte en la obra de arte moderno más cara subastada en la historia y en la segunda pintura más cara por detrás de Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, vendida en 2017 por 450 millones de dólares (387 millones de euros), según informa The New York Tymes. La casa de subastas tilda de «asombrosa» la cifra de venta y, según el medio citado, se superó con creces su estimación de 150 millones de dólares.