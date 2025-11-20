Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual
EFE
Ginebra
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Cómo cargar un coche eléctrico en A Coruña: «Es la única forma de que te salga rentable»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Así se come en la escuela de hostelería de A Coruña: 'Un banquete por 10 euros
Alexandra, madre de Nathaly: “Tu hija estará en la montaña drogada, ya aparecerá… Me colgaron y ya está”
Madrid se rinde ante el potencial canario de la industria audiovisual
Contenido ofrecido por