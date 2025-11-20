Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual

EFE

Ginebra

Alrededor de 840 millones de mujeres, una de cada tres en todo el mundo, sufrieron violencia de pareja o sexual en algún momento de su vida, advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también evidencia un muy lento avance en la lucha contra estos abusos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents