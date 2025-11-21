”la Caixa” apoya con 629.000 euros 23 proyectos sociales coruñeses

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” Galicia 2025 ha seleccionado 60 proyectos de entidades sociales a los que destinará más de 1,5 millones de euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a un total de 5.886 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de A Coruña.

Los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” Galicia 2025 se enmarcan en los siguientes tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y pobreza e inclusión social.