”la Caixa” apoya con 629.000 euros 23 proyectos sociales coruñeses
A Coruña
La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” Galicia 2025 ha seleccionado 60 proyectos de entidades sociales a los que destinará más de 1,5 millones de euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a un total de 5.886 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de A Coruña.
Los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” Galicia 2025 se enmarcan en los siguientes tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y pobreza e inclusión social.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»