Veinticinco años de cárcel y privación de la patria potestad de sus dos hijos para el autor confeso del crimen machista de Baiona
El asesinato de Beatriz en febrero de 2023 se resolvió esta mañana con una condena de conformidad
Marta Fontán
A tres días del juicio y tras un primer intento fallido, el caso del crimen machista del que fue víctima Beatriz en Baiona en febrero de 2023 ante sus dos hijos de solo 6 y 9 años de edad se resolvió este viernes con una condena de conformidad. Ángel Rodríguez da Costa, exmarido de la fallecida, aceptó 25 años de prisión como autor de un delito de asesinato y otros dos de lesiones psíquicas graves en las personas de los niños.
Las penas acordadas entre la Fiscalía, la acusación particular, la popular ejercida por la Xunta y la defensa implican también que el autor confeso no podrá residir en Baiona durante 31 años ni aproximarse ni comunicarse con los menores, de los que se le priva de la patria potestad, así como el pago de indemnizaciones a los dos niños y a los tres hermanos de la víctima que suman 525.000 euros.
El acusado respondió asintiendo con la cabeza y con escuetos monosílabos cuando el magistrado le preguntó si se confesaba autor de los delitos y si aceptaba las penas. La conformidad lograda in extremis evitará la celebración del juicio, que iba a durar toda la semana que viene y que conllevaba la conformación de un tribunal popular de nueve ciudadanos.
Había mucha cautela por si el acuerdo se frustraba en el último momento, pero finalmente pudo materializarse. En septiembre, en una anterior vista, ya se había intentado, pero el acusado no aceptó: él se negaba a aceptar más de 24 años de cárcel y las acusaciones planteaban 26. En esta ocasión se logró el pacto al fijarlo en 25 años: 21 por el asesinato con las agravantes de parentesco y género y 2 años por cada uno de lesiones psíquicas. A su favor se tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de confesión.
Nuevo abogado de oficio
Ángel Rodríguez, que ejercía como profesor, estuvo asistido en la macrosala de la Ciudad de la Justicia de Vigo por su nuevo abogado de oficio, ya que en esa anterior vista celebrada hace dos meses había renunciado al letrado que lo representó desde su detención y durante toda la instrucción judicial.
En prisión provisional desde el 9 de febrero de 2023, ese tiempo se le computará en la larga condena que le queda por delante, que se redujo con respecto a las penas que se solicitaban para él en caso de que el procedimiento llegase a juicio, que alcanzaban los 35 años de cárcel.
El acusado mató a su exmujer provisto de un cuchillo y un hacha. Lo hizo cuando iba a restituirle a sus hijos tras haber estado con ellos en virtud del régimen de visitas que estaba establecido. Aunque inicialmente guardó silencio, finalmente acabó confesando el crimen en sede judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La Justicia avala que el Concello de A Coruña penalice a la empresa de basuras por carencias en la recogida
- Mario Nájera: «Todo el mundo debería salir del Deportivo y ver el frío que hace fuera»