España es el segundo país de la UE con mayor riesgo de pobreza infantil
Galicia se sitúa como una de las autonomías con una menor tasa de miseria
Irene Savio
España ha puesto en marcha en las últimas décadas políticas «sin precedentes» para los menores de edad, pero aún no hace lo suficiente para sus ciudadanos más pequeños. Es el segundo país de la UE con la tasa más alta de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social (el 34,6%, solo por detrás de Bulgaria) y esa cifra equivale a 2,7 millones de personas (de un total de 7,9 millones). Al mismo tiempo, el país se encuentra en «un momento clave en la construcción del estado de bienestar español», para generar «un cambio duradero» que garantice igualdad para todos. Todo ello figura en un informe de Unicef presentado ayer.
«El beneficio de hacer» traza una radiografía que indica que el fenómeno es «persistente» y ha ido creciendo, siendo los hogares más afectados los monoparentales y aquellos con adultos migrantes, donde el 40% de niños están en pobreza relativa cuando un adulto es migrante (el porcentaje sube al 50% cuando los dos lo son). Algo que, sin embargo, no afecta a toda España de la misma manera. «Las mayores tasas de pobreza y exclusión social se observan en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Canarias, por encima del 40%; mientras que en el otro extremo están Galicia, Euskadi y Baleares, por debajo del 25%».
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»