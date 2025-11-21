España es el segundo país de la UE con mayor riesgo de pobreza infantil

España ha puesto en marcha en las últimas décadas políticas «sin precedentes» para los menores de edad, pero aún no hace lo suficiente para sus ciudadanos más pequeños. Es el segundo país de la UE con la tasa más alta de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social (el 34,6%, solo por detrás de Bulgaria) y esa cifra equivale a 2,7 millones de personas (de un total de 7,9 millones). Al mismo tiempo, el país se encuentra en «un momento clave en la construcción del estado de bienestar español», para generar «un cambio duradero» que garantice igualdad para todos. Todo ello figura en un informe de Unicef presentado ayer.

«El beneficio de hacer» traza una radiografía que indica que el fenómeno es «persistente» y ha ido creciendo, siendo los hogares más afectados los monoparentales y aquellos con adultos migrantes, donde el 40% de niños están en pobreza relativa cuando un adulto es migrante (el porcentaje sube al 50% cuando los dos lo son). Algo que, sin embargo, no afecta a toda España de la misma manera. «Las mayores tasas de pobreza y exclusión social se observan en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Canarias, por encima del 40%; mientras que en el otro extremo están Galicia, Euskadi y Baleares, por debajo del 25%».