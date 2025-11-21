La OMS destaca las «buenas prácticas» de España para combatir el machismo

Una noticia positiva para España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó ayer el informe «Cuidado, coraje, cambio» sobre cómo el sector de la salud puede contribuir a la lucha contra la violencia de género contra mujeres y niñas, con un enfoque especial en Europa. Y, precisamente en el Viejo Continente, España destaca por sus políticas alineadas con las directrices de la organización para combatir este fenómeno, algo que, además, solo se cumple en el 11% de los países europeos.

España sobresale «como uno de los únicos 12 países de la Región Europea de la OMS que cuenta con un marco político integral que facilita la acción del sector de la salud contra la violencia hacia las mujeres», según señaló la organización y, en este sentido, son tres las principales razones por las que el país está avanzando en la dirección correcta y que es un ejemplo de «buenas prácticas».

El primero: una política «multisectorial», que incluye una guía de derechos para las víctimas y que sienta «las bases para la colaboración intersectorial y la responsabilidad compartida». El segundo: una «estrategia nacional» que ha permitido integrar «la prevención y la respuesta frente a la violencia dentro de las prioridades centrales del sistema de salud». Y finalmente: el ‘Protocolo común del Sistema Nacional de Salud para la actuación sanitaria ante la violencia sexual’, que ha convertido «la política en práctica», al proporcionar al personal sanitario «orientaciones claras para la atención clínica».