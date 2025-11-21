«Vivimos un ping-pong infinito con el algoritmo»

La primera edición de Sinte, foro de arte y cultura digital, se abrió ayer en el Gaiás con el cofundador y director del Ouchhh Studio, Ferdi Alici. Dicha firma usa la IA con tal impacto artístico que entre sus trabajos hay proyectos para la NASA, el CERN o el área virtual del Gran Museo Egipcio. Durante su primera visita a Galicia, Alici dijo apostar por «la tecnología en entornos públicos para mejorar la vida de la gente». Puso ejemplos de su idea de aunar «ciencia, tecnología y arte», inspirado, indicó, por el arte rupestre y sus sueños «de infancia» trasladados a un mundo actual que define como «un ping-pong infinito con el algoritmo». Y, tras abandonar la compañía del portátil Mac y el teleprónter de suelo que abrigó su discurso, atendió a la prensa. A pregunta de El Correo, del mismo grupo que LA OPINIÓN, subrayó que, al igual que las creaciones digitales tienen capas y datos a mares, su labor también exige estratos de respeto.

«El tema de la propiedad intelectual es muy complicado, afecta a la música, los datos, al arte que se usa, las formas... Hay muchos niveles y siempre hay que tener en cuenta la propiedad intelectual de diferentes personas. Empezamos por los datos que alimentan a la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta si son públicos o si son propiedad de alguna institución... En nuestro caso, hacemos un uso muy cuidadoso, mirando siempre cuál es la fuente, preferimos datos públicos, y si no los hay, los compramos. Luego está el algoritmo, quién escribió ese algoritmo porque, después, el algoritmo es quien toma las decisiones, y esa es otra fase de la propiedad intelectual que debemos respetar; y en tercer lugar, está el diseño y el lenguaje de programación y el lenguaje gráfico, que es otro tipo de copyright que también debemos respetar , con lo cual, hay que contemplar la propiedad intelectual no solo de una persona sino también desde el punto de vista colectiva. Lo fundamental, es que el estudio debe tener acceso legal a todos esos niveles de datos y niveles de algoritmos porque, al final, la obra que se hace es una creación aparte de la que tenemos que ser propietarios legales».

Antes de su charla, la directora gerente de la Cidade da Cultura (CdC), Ana Isabel Vázquez, resumió el ideario de Sinte, foro con sus 200 entradas agotadas (se da además en streaming en la web de la CdC). «Se trata de debatir sobre las oportunidades que la tecnología ofrecen al sector cultural», indicó sobre una cita «que celebra una primera edición, que no será la última», añadió en su intervención el conselleiro de Cultura, José López Campos, y aludió además al Centro de Artes Digitales de Galicia, «cuyas obras estarán terminadas a finales de este año» y cuya dotación planean licitar a principios de 2026.

La segunda y última jornada de Sinte, propone hoy una charla (a las 11.00 horas) de Filippo Aldovini y Matteo Salsi (de fuse* studio) antes de un debate de creatividad (12.30 horas) y otro sobre el futuro (16.00 horas.).