Datos de 130 millones de ciudadanos avalan la vacunación contra el papiloma: «Deben ponérsela tanto los niños como las niñas»

Dos metaanálisis realizados por la Colaboración Cochrane, considerada el «estándar de oro» de la evidencia científica médica, confirman que la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) previene el cáncer de cuello del útero. Ambos artículos, de Brugger et al. y Henschke et al., publicados por la Cochrane Database of Systematic Reviews, aglutinan los resultados de 60 ensayos clínicos y 225 estudios con más de 130 millones de personas de todo el mundo.

Según Cochrane, el resultado «es una evidencia sólida y consistente» de que las vacunas contra dicho virus son efectivas para prevenir el cáncer de cuello del útero y alteraciones precancerosas, especialmente cuando se administran a jóvenes antes de su exposición al virus. Las revisiones también confirman que solo suelen causar efectos secundarios leves y transitorios, como dolor en el brazo.

Para la catedrática de Inmunología de la UniversidadE de Vigo, África González-Fernández, este metaanálisis «es de muy buena calidad y demuestra lo que ya sabemos, pero de forma muy contundente, que la vacuna frente al papiloma previene el desarrollo de cáncer de útero y genitales».

La investigadora del Instituto de investigación Galicia sur remarca, en declaraciones a SMC, que los resultados, tras comparar vacunados y no vacunados, «son absolutamente claros e incontestables», y sugieren que «deben vacunarse tanto los niños como las niñas y debe hacerse antes de tener relaciones sexuales para que la vacuna tenga una mejor eficacia».

González-Fernández, académica de la Real Academia de Farmacia de Galicia, añade que es «una vacuna muy segura», que «lleva mucho tiempo ya administrándose, con muy pocos efectos secundarios», y que «los bulos que aparecieron cuando surgió no están avalados científicamente»

La asociación entre el virus del papiloma y el cáncer de útero fue realizada por el investigador Harald zur Hausen, lo que le valió el premio Nobel en 2008.