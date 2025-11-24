Desarrollada una insulina sin agujas que actúa tan rápido como la inyectable

Científicos chinos han desarrollado un material que penetra a través de la piel transportando insulina, lo que en el futuro podría servir como alternativa a las inyecciones subcutáneas de esta hormona. La investigación, publicada por la prestigiosa revista Nature, y probada en modelos animales con diabetes tipo 1, mostró que el polímero permeable a la insulina, aplicado como una crema, normalizó los niveles de glucosa en sangre casi tan rápido como la inyección de insulina.

El trabajo, cuyo primer autor es Qiuyu Wei, biotecnólogo de la Universidad Zhejiang en Hangzhou (China) señala que la permeación cutánea no invasiva «se ha considerado inviable durante mucho tiempo para moléculas grandes, en particular polímeros, proteínas y péptidos (uno de los cuales es la insulina), debido a la formidable barrera que representa la estructura cutánea».

El material que han creado, el polímero llamado «polyzwitterion», de rápida permeabilidad cutánea, logra penetrar las diferentes capas sin causar daños. «Puede penetrar eficazmente el estrato córneo, la epidermis viable y la dermis para entrar en la circulación sanguínea», aseguran.

La insulina unida a este polímero logró reducir los niveles de glucosa en sangre en ratones y cerdos enanos, utilizados como modelos animales de diabetes, a una velocidad comparable a la de la insulina inyectada. Los niveles se mantuvieron normales durante 12 horas, más tiempo que las cuatro horas de la insulina administrada por inyección.

Condicionantes de la insulina

La insulina no se puede administrar en pastillas dado que los jugos digestivos la descomponen. Las inyecciones acarrean problemas como fobia a las agujas, dolor, complicaciones cutáneas y falta de adherencia al tratamiento.

Moléculas más pequeñas, como la nicotina, sí se pueden administrar mediante parches, pero la insulina no. Se pueden utilizar microbombas o «bombas parche» a base de microagujas o cánulas.

Alternativa no invasiva

Si bien se requiere más investigación sobre la seguridad a largo plazo de este polímero, el equipo investigador espera poder ofrecer una nueva forma de administrar de forma no invasiva otros fármacos de gran tamaño, como la semaglutida, otro péptido que constituye el principio activo del Ozempic, fármaco para la diabetes y la pérdida de peso.