Galicia sale a la calle por el 25-N: manifestaciones en A Coruña y el resto de ciudades gallegas

Galicia volverá a salir a las calles este martes 25 de noviembre para protestar por la violencia contra las mujeres en el Día Internacional por su erradicación (25N). Un año más, las manifestaciones en A Coruña y el resto de ciudades gallegas saldrán alrededor de las 20.00 horas.

La Coordinadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres en Galiza -- responsable de las principales concentraciones -- se manifiesta este año bajo el lema 'Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista'.

"Necesitamos reconstruir con perspectiva feminista todo el engranaje institucional de nuestra sociedad para eliminar las discriminaciones y las violencias que sufrimos las mujeres gallegas", remarcan con respecto a la violencia institucional.

Más detalladamente, respecto a la violencia judicial, exigen el fin de la custodia compartida impuesta con maltratadores; la creación de juzgados específicos y exluyente de violencia machista por todo el territorio gallego, especialmente en las principales ciudades.

También hacen referencia a la violencia obstétrica, pidiendo que se garantice el derecho al acompañamiento para pruebas diagnósticas y partos, incluyendo el piel con piel con la madre; además del consentimiento expreso de las mujeres para la realización de maniobras o intervenciones durante el embarazo, el parto y el puerperio. También exigen el cese inmediato de la realización de prácticas desaconsejadas por la OMS y el propio Ministerio de Sanidad como la maniobra Kristeller o la maniobra Hamilton, episiotomías de forma rutinaria, puntos del canal de parto innecesarios y no consentidos y otras intervenciones.

Exigen, en términos generales, que las políticas de igualdad sean centrales en la organización de un gobierno que pretenda acabar con la violencia de género, el cumplimiento de la ley integral contra la violencia machista y que esta esté en constante actualización, así como la transversalidad del feminismo en todas las políticas que se desarrollen en todos los niveles institucionales.

HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES

Las marchas partirán a las 20.00 horas desde puntos céntricos de las principales ciudades. En A Coruña, desde el Obelisco; en Ourense, desde Castañeira (San Lázaro); en Pontevedra, desde la Plaza de la Peregrina; y en Vigo, desde Vía Norte. En el caso de la capital, Santiago de Compostela, la manifestación de MMM saldrá a las 20.00 horas desde la Plaza 8 de Marzo.

La organización ya ha emitido un comunicado en el que matiza que, aunque haya otras concentraciones para el mismo lugar y la misma hora, son independientes y no unitarias. Esto no es la primera vez que ocurre. Desde 2023 el feminismo gallego, y especialmente el compostelano, celebra dividido tanto el 25N como el 8M. La MMM lo achaca a las conductas "transfóbicas" que se registraron en la manifestación de hace dos años.

En Vigo también habrá otra manifestación, convocada por la asociación Resposta Feminista bajo el lema 'Que a vergoña mude de bando. Feminismo sen tregua'. Será a las 19.00 horas en Vía Norte.

En Lugo, la Plataforma Feminista de Lugo convoca una manifestación a las 20.00 horas desde el Edificio de la Xunta bajo el lema 'Nin fronteiras nin portas pechadas, vivas libres e organizadas'.