El Sergas lanza un programa extraordinario de vacuna contra la gripe en Galicia

La población diana son las personas de 60 a 69 años

Un vecino de Bueu recibe ayer en el centro de salud la vacuna contra la gripe.

REDACCIÓN

Santiago

La Xunta pondrá en marcha el próximo fin de semana en Galicia una campaña extraordinaria de vacunación frente a la gripe en los centros hospitalarios públicos gallegos, cuya población diana serán las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años que aún no hayan sido citadas.

La Consellería de Sanidade enviará SMS de citación para que esta población diana pueda acudir a los hospitales gallegos y vacunarse frente a este virus.

De este modo, durante los días 29 y 30 de noviembre, sábado y domingo, los siete hospitales de cabecera del Sergas facilitarán la vacunación en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

