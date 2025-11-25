Ana Pontón chama á mobilización o 25-N contra o negacionismo
Axencias
Santiago
A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, chama a combater «o negacionismo» do machismo que atribúe ao PP e á extrema dereita na véspera do día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres. A líder nacionalista presentou no Parlamento algunhas das medidas do decálogo que expón o seu grupo, entre as que figura destinar o 1% do orzamento da Xunta á loita contra esta secuela, isto é, uns 142 millóns de euros.
«Queren que vaiamos para atrás», censurou, en referencia directa á extrema dereita.
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Deportivo - Ceuta, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- El Deportivo utiliza la fórmula Yeremay con Eddahchouri: la cláusula para salir y los clubes ya conocen su cuantía
- Los veteranos del Deportivo se reúnen en la cena anual
- A Coruña, un plató para series y películas: 17 producciones audiovisuales rodadas este año