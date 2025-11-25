‘A derradeira lección do mestre’ de Castelao se expondrá en Pontevedra

El presidente de la Diputación Pontevedra, Luis López, firmó ayer la cesión temporal del cuadro de Castelao A derradeira lección do mestre para exponerlo por primera vez en la historia en el Museo de Pontevedra. Lo hizo en el Campo Galicia de Buenos Aires en el marco de un encuentro de confraternidad organizado por la Diputación y el Centro Galicia de la capital argentina en el que participaron cientos de personas que forman parte de los distintos colectivos de gallegos residentes en la capital argentina. Acompañado por el vicepresidente y responsable del Museo provincial Rafa Domínguez, del diputado de Cultura, Jorge Cubela y de la directora del Museo, Ángeles Tilve; López firmó con José María Alén Vila, director de Centro Galicia de Buenos Aires que es el titular de esta obra de arte, el acuerdo para la cesión temporal de esta pintura, que la llevará en 2026 a la provincia de Pontevedra por primera vez.

La firma del acuerdo, apalabrada ya desde hace semanas durante la visita del director del Centro Galicia de Buenos Aires a Pontevedra, se realizó en el Campo Galicia, un lugar emblemático para la galleguidad en Buenos Aires. Un encuentro en el que participaron cientos de integrantes de colectivos de gallegos y descendientes de gallegos residentes en la capital argentina.