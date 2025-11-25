Gadis reúne 220.000 kilos y 82.331 euros para los Bancos de Alimentos
Gadis y sus clientes han reunido 220.000 kilos de alimentos y 82.331 euros en el marco de la campaña solidaria La Gran Recogida que promueve la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) en todo el territorio nacional. Esta ayuda se repartirá entre los doce bancos de alimentos de Galicia y Castilla y León con los que colabora de forma habitual.
El compromiso de Gadis con las personas y con las familias en situación de vulnerabilidad ha llevado a la cadena de supermercados a sumarse por 11º año consecutivo a esta acción social, que se ha desarrollado entre el 7 y el 15 de este mes de noviembre en 221 puntos de venta de la comunidad gallega y de la castellanoleonesa.
Los clientes tenían la opción de entregar alimentos no perecederos y productos de higiene o la de realizar un donativo económico al pasar por caja. Y la respuesta solidaria ha sido muy positiva. «Como siempre, nuestros clientes han mostrado su generosidad y su implicación con las personas que más lo necesitan. Un gesto que queremos agradecer, así como la presencia de voluntarios en los puntos de venta», señalan desde Gadis.
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Deportivo - Ceuta, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- El Deportivo utiliza la fórmula Yeremay con Eddahchouri: la cláusula para salir y los clubes ya conocen su cuantía
- Los veteranos del Deportivo se reúnen en la cena anual
- A Coruña, un plató para series y películas: 17 producciones audiovisuales rodadas este año