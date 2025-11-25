El Sergas detecta a 32 mujeres con riesgo de ser víctimas de violencia
Les prestaron atención este año tras entrevistar a más de 1.300 en los centros de salud
agencias
El cribado que realiza el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para detectar violencia de género permitió prestar atención a 32 mujeres con riesgo de ser víctimas» tras efectuar entrevistas a más de 1.300 mujeres en lo que va de año.
El dato fue facilitado ayer por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Consello da Xunta. Allí analizó un informe sobre los resultados de este cribado desarrollado por la Consellería de Sanidade en los centros de salud con el objetivo de «poner en marcha un protocolo» y establecer pautas que guíen la búsqueda activa de mujeres que puedan sufrir esta situación.
El cribado consiste en la realización de una breve encuesta validada científicamente a cualquier mujer a partir de 15 años cuando acude a consulta en centros de atención primaria y estos «observan algún síntoma de alerta».
