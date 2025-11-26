El CNIO cesa al exgerente tras una denuncia de irregularidades
El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) acordó por unanimidad una reorganización que pasa por la destitución del todavía alto cargo que ostentaba su exgerente Juan Arroyo en el área económica, tras una denuncia por presuntas irregularidades.
El órgano rector dio luz verde a una propuesta del actual gerente José Manuel Bernabé, que incluye suprimir el cargo que aún mantenía Arroyo en el área económica del centro. También cesan otros dos cargos del área económica, José Ignacio Fernández y Laura Muñoz.
Esto sucede después de que un alto cargo del CNIO haya denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto desvío de aproximadamente 25 millones de euros de fondos públicos a lo largo de dieciocho años mediante contratos amañados.
