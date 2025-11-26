El Estado invierte más de 375 millones para la transformación digital de Galicia

El Gobierno de España calcula que ya ha realizado en Galicia una inversión superior a los 367 millones de euros en impulsar la digitalización desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia), para consolidar la comunidad «como referente en nuevas tecnologías». Son cálculos de la secretaria de Estado, María González Veracruz, que mantuvo este martes en la sede coruñesa de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) y junto al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la reunión de arranque del programa de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud que, financiado por Red.es (entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) con fondos Feder y por el Ministerio de Sanidad, destinará a la comunidad autónoma gallega 9,3 millones de euros extra a la modernización de su sanidad.

La iniciativa, a la que también se ha sumado Cataluña, se enmarca en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), financiada con fondos Feder 2021-2027, dotada con un presupuesto total de 223 millones de euros extra para el Sistema Nacional de Salud. Esto, afirma el Estado, es un compromiso del presidente del Gobierno con las comunidades autónomas, contraído en la Conferencia de Presidentes.

Los convenios tendrán una duración de cuatro años y, entre las principales líneas de actuación, contemplan la implantación de programas de monitorización remota de patologías crónicas, el uso de analítica avanzada en salud, y el desarrollo de casos de uso basados en neurotecnología e Inteligencia Artificial, enfocados en trastornos neurológicos y psiquiátricos, entre otras aplicaciones. Además, buscan facilitar la implantación de programas de telecuidados, promoviendo un modelo de atención más personalizado, accesible y sostenible.

La secretaria de Estado, que participó en la inauguración del I Simposio en Inteligencia Artificial Verde de la Cátedra de la Universidade da Coruña UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes, a la que Sedia aportó 900.000 euros. Entre los programas puestos en marcha en Galicia, González Veracruz destacó «un programa de éxito como Kit Digital», que ha concedido 49.466 ayudas a pequeños empresarios y autónomos gallegos, con una inversión total de 202 millones de euros. A lo que se suman 1.100 ayudas de Kit Consulting, con una inversión de casi 15 millones de euros.

También resaltó la «apuesta del Gobierno para consolidar la destacada posición de Galicia en Inteligencia Artificial», con el apoyo a dos proyectos del programa Cátedras ENIA, una innovadora fórmula de colaboración público-privada con las universidades públicas como eje. Tiene como objetivo fomentar la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la IA y los algoritmos verdes, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.