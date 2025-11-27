Aitor Moll: "El Estado de las Autonomías debe seguir siendo un modelo vivo, abierto a la evolución y en constante adaptación"

Prensa Ibérica pone este jueves el broche a su foro {"anchor-link":true} después de tres intensas jornadas en las que las comunidades autónomas han estado en el foco de la reflexión. La primera edición de este gran encuentro territorial ha reunido en Madrid a dirigentes políticos y expertos en torno a un interesante diálogo, en que han podido compartir experiencias y sensaciones sobre algunos de los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestro país.

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha asegurado que “la España de hoy es inconcebible sin el esfuerzo y la responsabilidad de las comunidades autónomas”. La fortaleza de este modelo, prosigue, reside “en combinar la autonomía con la cooperación y la identidad con la solidaridad, puesto que no habrá nunca un verdadero avance si dejamos a alguien atrás”.

A este respecto, ha señalado que “el Estado de las Autonomías es uno de los pilares que sostiene el edificio de nuestra democracia y que “es, y debe seguir siendo, un modelo vivo, abierto a la evolución y en constante adaptación a una realidad que ha cambiado profundamente desde 1978”.

Aitor Moll remarca que “el espíritu de consenso que guió a nuestros políticos en la Transición debe seguir guiándonos ante transformaciones que entonces eran impensables y que están cambiando nuestras vidas”, en alusión a “fenómenos que entonces apenas asomaban y que hoy ocupan un lugar central en la agenda: una globalización cada vez más compleja y volátil, una crisis climática que no se perfila en un escenario futuro sino presente, y una revolución tecnológica y digital, con la Inteligencia Artificial a la cabeza, que redefine las economías, los empleos, los derechos y los vínculos sociales a una velocidad que a veces da vértigo”.

Aitor Moll reconoce, en este sentido, que “España ha demostrado que sabe conjugar diversidad y cohesión”, pero recuerda que “esa madurez no nos exime de seguir reformando y actualizando el sistema autonómico para responder mejor a las necesidades reales de los ciudadanos”. Y precisamente por esto surge el foro España 360, con el objetivo de “construir soluciones conjuntas en un país plural que funciona mejor cuando dialoga y concibe las diferencias territoriales como oportunidad en vez de amenaza”, explica.

Con el objetivo de tender puentes y buscar soluciones a los problemas de hoy el foro España 360 ha reunido a dirigentes regionales al más alto nivel; como los presidentes autonómicos Salvador Illa, Adrián Barbón, Marga Prohens, Jorge Azcón y Alfonso Rueda; los expresidentes Ximo Puig, Luisa Fernanda Rudi, José Montilla y Uxue Barkos, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; así como a responsables de empresa y a expertos.

Durante tres jornadas se han abordado asuntos que van desde el impulso empresarial y la atracción de inversiones hasta la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, pasando por la financiación autonómica, la despoblación, las políticas educativas, las estrategias para el empleo, el problema de la vivienda, la salud, el medio ambiente o la innovación tecnológica.

Un palanca para vertebrar

Aitor Moll reivindica que “necesitamos más espacios como este para escucharnos, para diseñar estrategias de país desde la diversidad de nuestros territorios y para reconocernos como pueblo”. Desde Prensa Ibérica se muestran firmemente convencidos de “que la colaboración territorial no puede quedar circunscrita a un mero formalismo que plasmar en los estatutos de autonomía” sino que, desde el respeto, el entendimiento y la empatía entre distintas comunidades, “debe ser una palanca a la hora de vertebrar nuestro país”.

Siendo un grupo de comunicación, que integra periódicos de referencia en distintas regiones de la geografía española, Moll admite que “nadie mejor que nosotros puede organizar un encuentro como España 360 y darle una cobertura mediática tan potente y tan capilar”. “Nos gusta decir que somos ‘la suma de voces’ porque conecta la idiosincrasia y las singularidades de cada región con un relato común de país”, señala el consejero delegado de Prensa Ibérica. El consejero delegado de Prensa Ibérica ha puesto en valor “la información de proximidad que genera a diario nuestra red de medios regionales” porque -asegura- “son una brújula que aporta a los ciudadanos conocimiento de la actualidad y claves para entender el mundo actual”.

“Nuestra apuesta por España 360 es reflejo de nuestra confianza en el diálogo. El progreso no nace nunca del monólogo sino del encuentro”, ha concluido.