Detenido tras estrangular a su pareja en Málaga

La Guardia Civil detuvo a un hombre de 28 años acusado de estrangular a su pareja, una mujer de 25, en el domicilio que compartían en Campillos (Málaga), informaron este miércoles a Efe fuentes próximas a la investigación.

Según las fuentes, el hombre acudió a las dependencias de la Guardia Civil en Martos (Jaén) en torno a las 13.00 horas para confesar que podía haber matado a su pareja en la misma mañana de este miércoles.

La Guardia Civil se trasladó a la dirección de Campillos aportada por el hombre y comprobó que la mujer, Concepción G., estaba muerta con signos de estrangulamiento y lo ha detenido. El presunto asesino relató en el cuartel de Martos que no sabía si había matado a su pareja, pero que, en cualquier caso, la había intentado estrangular.

Las fuentes consultadas precisaron que ambos habían estado en el sistema VioGén —como víctima ella y agresor él— con anteriores parejas, pero ahora sus expedientes estaban inactivos. En la actualidad, no figuraban antecedentes de violencia machista entre ellos.

Según fuentes del instituto armado, el detenido iba a ser trasladado a Málaga desde Martos.

El levantamiento del cadáver tuvo lugar sobre las 18.00 horas de este miércoles. Poco después, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para su autopsia.

La Policía Científica de la Guardia Civil estuvo durante varias horas trabajando en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Sobre las 17.30 horas, llegaron varios familiares. Según relató a Efe una vecina, el detenido trabajaba en la recogida de aceituna y habría avisado de que este miércoles se ausentaría de esas labores.

Los vecinos habían visto juntos a la pareja y al padre de la víctima desde este verano. El padre y la víctima son de Campillos, mientras que el presunto agresor es, al parecer, de la provincia de Jaén.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 39 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.334 desde 2003.