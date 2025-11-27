La presidenta de Illes Balears, Marga Prohens defiende la transformación turística europea para situar a Baleares a la vanguardia del Mediterráneo
Mallorca acoge el FORBES SUMMIT que ha reunido a expertos para analizar el turismo regenerativo y el liderazgo de las Islas Baleares en este modelo
El futuro del turismo en Baleares ha protagonizado el FORBES SUMMIT que se ha celebrado en la capital de Mallorca. La presidenta ha inaugurado esta jornada de conversación sobre el liderazgo del turismo regenerativo balear. Para Marga Prohens, el futuro pasa por este tipo de turismo.
El encuentro de Forbes al que han asistido profesionales y personalidades del sector turístico ha destacado la oportunidad de este tipo de turismo que promueve restaurar, revitalizar y mejorar los ecosistemas naturales, las tradiciones y la cultura de los destinos visitados.
El evento se ha celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Palma con la celebración de cuatro mesas en las que se ha analizado el turismo regenerativo como motor económico de la región que impulsa la competitividad, la inversión y el empleo. En ese sentido la presidenta Marga Prohens ha destacado la importancia de Baleares como un modelo para toda Europa
En la jornada también ha intervenido Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears y ha señalado la importancia de que el sector público y privado diseñen una hoja de ruta compartida para hacer de Baleares un laboratorio europeo de prosperidad regenerativa.
La presidenta del Govern de les Illes Balears ha clausurado el acto con un mensaje sobre los desafíos globales del turismo sostenible y las oportunidades que se abren para territorios que apuestan por liderar este cambio de modelo turístico.
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- ¿Por qué hay dos arbolitos en el andamio de la nueva promoción de la calle Montevideo, en A Coruña?
- Dos personas heridas en Alfonso Molina, una grave, al empotrarse un coche contra unas columnas de hormigón
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- El Concello de A Coruña pagará un sobrecoste de un millón de euros a San José por la subida de precios de Xuxán
- Riki, el objeto de deseo del Deportivo, al que 'no le pasó factura ni el verano ni el ruido»
- A Coruña gana diez meses de moratoria para acelerar su proyecto para el Mundial 2030