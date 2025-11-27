Sanidad alerta de falta de ‘stock’ de un fármaco para las arritmias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informó este miércoles de «problemas de suministro debido a un aumento en la demanda» del medicamento Tenormin 0,5 mg/ml solución inyectable, indicado para el tratamiento de arritmias cardíacas y para la intervención precoz en la fase aguda del infarto de miocardio.

Así lo comunicó la Aemps, que indicó que la compañía Atnahs Pharma Netherlands B. V., titular de la autorización de comercialización de este medicamento, había trasladado la falta de suministro, motivo por el que «actualmente está distribuyendo de manera controlada las limitadas unidades que tiene en stock». Según la información remitida por el laboratorio, la falta de suministro podría prolongarse hasta febrero de 2026.

Esta alerta llega después de que la Aemps informase ayer de los datos del Informe de Problemas de Suministro, que publica de forma bianual, y que reveló que en el primer semestre de 2025 se presentaron problemas de suministro en el 3,64% de los 32.812 medicamentos autorizados.

Según el mencionado informe, las 1.194 incidencias registradas durante el primer trimestre de este año suponen un 15% menos respecto al primer semestre de 2024 (1.412) y un 22% menos que en el pico alcanzado en el mismo periodo de 2023.