Detenida la exabadesa de Belorado por vender obras de arte del convento

La Guardia Civil detuvo este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado (Burgos), tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos) que investiga su implicación en la venta de obras de arte del monasterio, un caso por el que también fue detenido un anticuario, informaron fuentes de la investigación.

El registro finalizó con la detención de la exabadesa por delitos de apropiación indebida y receptación de piezas de carácter histórico del convento y su posterior venta, en una operación policial que ha incluido la detención de un anticuario.

El Juzgado de Briviesca mantiene abiertas unas diligencias previas a raíz de una denuncia por venta de obras de arte interpuesta por una persona ajena a las causas en torno al monasterio de Belorado y la excomunión de las diez monjas cismáticas.