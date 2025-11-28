‘Sirat’, ‘Los domingos’ y ‘Maspalomas’ encabezan las nominaciones a los Feroz

El centenar de nominados oficiales a las 21 categorías diferentes de los Premios Feroz 2026 que lucharán por ganar la deseada estatuilla el próximo sábado 24 de enero se anunciaron ayer en un acto celebrado en la Casa Consistorial de Pontevedra, que también fue retransmitido en el canal de Youtube de los Feroz para que los más aficionados se pudiesen enterar en primicia de las candidaturas definitivas desde cualquier parte del país.

Los actores Manu Ríos (Respira, Élite) y Milena Smit (Madres paralelas, La chica de nieve) fueron los encargados de la lectura de los profesionales y de los proyectos nominados. Entre estos, el largometraje Los domingos coge carrerilla con respecto al resto, al ser la película que suma el mayor número de nominaciones de esta edición, con un total de nueve candidaturas.

A esta película, dirigida y guionizada por Alauda Ruiz de Azúa, le siguen, con siete nominaciones, Sirat, del coruñés Óliver Laxe, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño, presentando una pequeña ventaja sobre Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad, convocadas en cinco categorías. Uno de estos cinco largometrajes será proclamado Mejor película de drama.

Además, coincide que los cinco títulos que optan a Mejor película dramática son los mismos que podrían conseguir la estatuilla a Mejor dirección, una categoría mayoritariamente femenina por cuarto año consecutivo, y al Premio Feroz Dama al Mejor guión de una película. Por otro lado, en comedia lucharán por el reconocimiento La cena, Decorado, Rondallas, y Wolfgang y Mi amiga Eva.

En cuanto a series, las obras con más candidaturas son Poquita fe y Superestar, con seis nominaciones, seguidas muy de cerca, con tan solo una menos, por Anatomía de un instante y Yakarta. Los dos primeros títulos se enfrentarán en el ámbito de la comedia a Animal, Furia, La vida breve o La suerte: una serie de casualidades, mientras que los dos últimos lo harán con La canción, Pubertat y La ruta vol.2: Ibiza para llevarse a su casa el Feroz a Mejor serie dramática.

Cabe destacar que este año, en el apartado de series, hay hasta tres categorías con seis nominados, en lugar de cinco como se acostumbra. Esto se debe a la existencia de un empate. Cuando se da esta situación, las normas indican que se añade un nominado más, tal y como puntualiza María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España , quien incidió en la importancia de que el discurso de agradecimiento de los ganadores debía ser conciso, añadiendo que el más corto se llevará un jamón ibérico de regalo, con el fin de que sea «una gala ágil y rapidita».

Asimismo, para que la lista de nominados esté totalmente completa, habrá que esperar un poco, ya que falta por conocer los nominados a los dos Premios Feroz Arrebato, que serán anunciados próximamente, en diciembre.

El acto de anunciación fue abierto por María Guerra, presidenta de la AICE, y Miguel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, quien mostró su alegría por la acogida de estos premios por segundo año

Una edición que reconoce el talento gallego

El talento gallego vuelve a ser visibilizado en esta nueva edición de los Premios Feroz a través de distintas candidaturas, más allá de las siete de Sirat, del coruñés Óliver Laxe. El compostelano Luis Zahera está nominado a la categoría Mejor actor protagonista de una serie por Animal. Por otro lado, Romería, rodada en distintas localizaciones de las Rías Baixas, es una de las más nominadas, con un total de seis candidaturas, entre las que se incluyen Mejor película dramática, dirección, música original, tráiler, cartel y el Premio Feroz Dama al mejor guión de una película, lo que representa todo un honor para esta obra audiovisual y un reconocimiento a Galicia.

consecutivo en la ciudad, que serán retransmitidos por La 2 y en RTVE Play, considerando la celebración «un escaparate» y «una forma de que la gente conozca Pontevedra».