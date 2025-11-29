«Las redes sociales no protegen a los menores porque no les va al bolsillo»

¿Cuáles son las formas más comunes de ciberacoso?

Suelen venir, por un lado, de personas que son conocidas, que pueden estar en nuestro entorno. También, por parte desconocidos que tienen un especial interés, como el que reciben los personajes públicos. Y luego hay otro tipo de acoso, que es el que tiene que ver más con el crimen organizado. Normalmente, en el que afecta a nivel familiar y doméstico hubo una relación personal, ya sea entre menores, de adultos a menores o incluso de menores a adultos. De hecho, no hace falta que el acoso tenga que perturbarte toda la vida, pero es verdad que cuando tú lo empiezas a sufrir, tu cuerpo automáticamente está en estado de alerta y eso quiere decir que dejas de tener tranquilidad.

¿Qué señales muestran los menores, que son los más vulnerables, cuando están siendo acosados por Internet?

Los típicos. Hay alteraciones del sueño, un aumento de la ansiedad y de comportamientos anómalos. Por ejemplo, morderse las uñas, tener algo todo el tiempo en la boca y roerlo, como lápices. También están, o intentan estar, más tiempo con el móvil porque no quieren dejar de sentir que están tomando el control sobre la situación. Están mucho más irascibles, más retrotraídos, porque evidentemente si estás teniendo un peor descanso, estás todo el tiempo en situación de alerta, tu propio cuerpo al final vence. Se sienten culpables.

Y en ese sentido, ¿qué protocolo se recomienda seguir para identificar un caso de ciberacoso a menores?

Empezaría primero desde la familia, porque la víctima debe sentirse arropada por su núcleo más cercano. Lo primero es que nunca tenga la sensación de soledad ni de que es David contra Goliat. Tiene que haber un acompañamiento emocional. Desde el punto de vista de los centros educativos, tienen que mantenerse protectores y firmes. La víctima tiene que estar arropada en todos los ámbitos. El problema es que conecte más con la culpa y la violencia. La culpa o la responsabilidad siempre tienen que estar del lado que toca.

Por parte del centro educativo hay que tener muy claras las diferentes formas de proceder.

Exacto, pues son conocedores de ello. Evidentemente se tiene que poner en contacto con la familia para que se decida cuál es la estrategia legal y cuál es la estrategia emocional y psicológica que se va a seguir, porque esto no son tres guerras separadas, esto es una misma causa. Creo que es muy interesante también que se ponga un poco el foco ya no sólo en la víctima, sino también que se haga un trabajo conjunto en la escuela y hacerle ver al agresor qué es lo que está haciendo sin ser equidistantes. Parece sencillo, pero no lo es.

¿Qué estrategias suelen usar los acosadores en línea para hacer daño?

Normalmente empieza por stalking , que es controlar sus redes sociales. Va tratar de obtener el máximo posible de información para luego, entre comillas, explotarla. Y luego se buscan muchas veces aliados, palmeros, una comparsa. Después ya vienen el grooming, sexting, extorsión, etcétera.

¿Considera que las grandes plataformas están haciendo lo suficiente para proteger a los menores?

Hombre, yo creo que siempre se puede hacer más. Creo que las fuerzas de seguridad del Estado necesitan el poder tener una formación al respecto, porque esto cambia constantemente. Las redes sociales no protegen a los menores porque no les va al bolsillo, porque si hubiese una respuesta real desde el punto de vista jurídico y político, con consecuencias no solo penales sino también económicas, otro gallo cantaría.

Padres y madres se forman en bienestar emocional

Selva Orejón participa hoy en una jornada de formación dirigida a las familias sobre las emociones en la adolescencia que organiza la Consellería de Educación. Este sábado el Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago acogerá una serie de ponencias y actividades en las que se abordarán aspectos como el uso responsable de las nuevas tecnologías o el establecimiento de límites en la educación de los adolescentes. Desde las 11.30 horas, la experta en ciberseguridad e identidad digital conducirá la formación con la tertulia ‘Cómo enseñar a tus hijas e hijos a usar la tecnología de forma segura y responsable’. La jornada también contará con la presencia de otros profesionales, como el psiquiatra del Complexo Hospitalario Univeristario de Ourense (CHUO) Alexandre García Caballero, que tratará diversos estados propios de la adolescencia. También intervendrá la especialista en Psicoterapia Integradora e Psicoterapia do Neno e do Adolescente, María Velasco Ghisleri, que abordará los límites familiares y el amor para poder ayudar a los jóvenes. Esta charla se enmarca dentro de la Estrategia galega de convivencia escolar 2025.