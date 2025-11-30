La Asociación contra el Cáncer entrega 1,3 millones en ayudas a la investigación

La Asociación Española Contra el Cáncer presentó este sábado las Ayudas a la Investigación AECC 2025 concedidas en la provincia coruñesa. Durante el acto, celebrado en Palexco, la Asociación entregó ayudas a diferentes investigadores, con un importe de más de 1,3 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es apoyar el talento científico y financiar una investigación de calidad que dé respuesta a las necesidades de los pacientes de cáncer y sus familias, al tiempo que fomenta la estabilidad de los investigadores, impulsa la innovación y hace partícipe a toda la sociedad del desarrollo de los proyectos para crear cultura científica.

El director de LA OPINIÓN, Daniel Domínguez, durante el acto.

Durante la jornada también se conmemoró el Día Internacional del Voluntariado —que se celebra cada 5 de diciembre—, poniendo en valor el papel esencial que desempeñan las más de 800 personas voluntarias que forman parte de la Asociación y que la hace presente en 45 localidades en la provincia a través de sus Juntas Locales. El acto incluyó, además, dos mesas redondas sobre conceptos clave como humanización e innovación y se reconoció la colaboración de administraciones públicas, medios de comunicación y universidades de la provincia en la lucha frente a la enfermedad.

En el evento, conducido por la periodista Mónica Martínez y el humorista Rafa Durán, intervinieron el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Provincia de A Coruña, Manuel Aguilar; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el rector de la universidad de A Coruña, Ricardo Cao; la delegada especial en materia de Educación y Juventud de la Diputación de A Coruña, Yoya Neira, y responsables de medios de comunicación, entre ellos el director de LA OPINIÓN, Daniel Domínguez, el director comercial de la COPE, Francisco Javier Sánchez, el director del Área de Informativos e Documentación da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, Alejandro López Carballeira, el director de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, Xosé Luís Vilela, el director editorial de Editorial La Capital, Rubén Ventureira, el director de Quincemil, Pablo Grandío, el director de Contenidos de Radio Coruña Cadena SER, Marcos Sanluis, y y la periodista de la redacción de A Coruña de RTVE, Matilde Vázquez.

Manuel Aguilar destacó la labor del voluntariado, a quienes agradeció que estén «siempre cerca» y hagan posible que «lleguemos a cada rincón de la provincia acompañando, informando, previniendo, escuchando, organizando actividades y sosteniendo a quien lo necesita. Sois el alma de la Asociación», aseguró.

En este sentido, la movilización social conseguida por la entidad permite «que hoy entreguemos más de 1,3 millones de euros en Ayudas a la investigación. Proyectos que avanzan en nuevos diagnósticos, terapias, nanotecnología o inteligencia artificial aplicada al cáncer. Proyectos que nacen y crecen aquí, en Galicia, en nuestros hospitales, universidades y centros de investigación», concluyó.