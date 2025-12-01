Un polémico cartel de la Generalitat indigna a los vecinos de los pueblos de la dana

Indignación entre los vecinos y vecinas de los pueblos afectados por la dana del pasado 29-O por la última campaña publicitaria que la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha, enmarcada en el nuevo programa educativo de prevención ante emergencias que ha impulsado recientemente el Consell.

No ha sido la estética del cartel ni el importe que la administración pública ha tenido que desembolsar para instalar los anuncios que han comenzado a aparecer en algunos postes publicitarios de la zona cero lo que ha provocado malestar entre los afectados, sino el eslogan que han utilizado para el comercial en el que se observa una señal de Stop.

"Si respetas siempre esta señal, haz lo mismo cuando recibir una alerta meteorológica", reza el cartel que ya se puede ver en algunos municipios de la comarca de l'Horta Sud, una de las zonas más afectadas por la barrancada. "Resulta indignante que pongan ese mensaje teniendo en cuenta que cuando ellos lanzaron la alerta en muchos sitios el agua superaba los dos metros de altura y mucha gente ya había muerto ahogada", lamenta una vecina de Sedaví que se ha puesto en contacto con este diario.

"Tienen que llegar a tiempo"

La mujer considera que este anuncio es "un lavado de cara" del Consell que, opina, "quiere blanquear su nefasta gestión de la dana". Aunque admite que la iniciativa puede suponer un aprendizaje para la población, considera que el mensaje utilizado para esta campaña es "muy desafortunado" porque, a su juicio, "da a entender que el 29 de octubre no hicimos caso de las indicaciones". Lo cierto, añade la damnificada, "es que el Es-Alert llegó tarde y mal"

En la misma línea, las asociaciones de afectados han criticado la campaña del Consell que atiende a la nueva marca de la Generalitat Valenciana para la prevención de emergencias "Dona el PAS", cuyas siglas responden a las palabras "Prevenim. Actuem. Salvem", y que pretende sensibilizar y concienciar a la población en esta materia. "Es flipante", expresa Alex Carabal, nuevo presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud Alfafar, tras la salida de Christian Lasaec, uno de los fundadores del colectivo vecinal.

Carabal ha querido evitar entrar en la polémica y señala que desde la asociación de damnificados que preside "estamos totalmente de acuerdo con la campaña". En ese sentido, remarca la importancia de "hacer caso a las alarmas". Así con todo, reivindica que estas "tienen que llegar a tiempo". Además, agrega, "las alertas las tiene que dar gente preparada, y no tienen que depender de un político, sea del color que sea".