La Fiscalía archiva la denuncia de la asociación Amama por el supuesto "borrado" y "manipulación" de mamografías en Andalucía

La Fiscalía ha decretado el archivo de la investigación abierta en Andalucía a raíz de la denuncia realizada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) por la desaparición temporal de pruebas diagnósticas, entre ellas las mamografías, el pasado 22 de octubre, semanas después de que se difundiesen los fallos en el cribado de cáncer de mama que, según la Junta, afectaron a 2.317 mujeres.

Amama denunció entonces que se habían borrado del portal de acceso público los informes de mamografías y otras pruebas diagnósticas que se estaban recopilando para realizar la demanda contra la Junta por los fallos e incluso la asociación advirtió que se habían producido "manipulaciones" en algunos informes. La denuncia fue secundada también por la Asociación del Defensor del Paciente.

Sin embargo, la Fiscalía ha determinado, según el escrito adelanto por ABC y al que ha tenido acceso este periódico, que no se aprecian indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos o daños informáticos. Por lo que queda archivado el caso dado que se ratifica la versión del Servicio Andaluz de Salud que defendió desde el principio que el problema se originó por fallos informáticos.

Ni borrado ni manipulación

La Fiscalía realizó una investigación, a través de la unidad de policía judicial, en profundidad de todos los sistemas de almacenamiento y acceso público de las pruebas diagnósticas y acotó finalmente la indagación a comprobar si la caída o fallo del sistema informático del SAS pudo afectar a la integridad, disponibilidad o autenticidad de los datos clínicos almacenados en distintas plataformas y si se pudieron producir modificaciones en los expedientes.

Ese informe ratifica que la desaparición temporal de las pruebas en las plataformas "tuvo un impacto exclusivamente operativo sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos". Es decir, tal y como defendía la Junta de Andalucía que, aunque durante horas o días no estuvieran accesibles nunca llegaron a desaparecer y estuvieron protegidos.

En cuanto a la denuncia de borrado de pruebas, el decreto de la Fiscalía es incluso más contundente: "Los datos clínicos que obran en las historias médicas son íntegros, auténticos y coincidentes y no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos".

"De todo ello se desprende que los historiales médicos de las pacientes examinadas se mantienen íntegros y coincidentes sin detectarse supresiones, manipulaciones, modificaciones no autorizadas, accesos indebidos o alteraciones de contenidos", concluye el decreto de la Fiscalía.