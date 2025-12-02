La IA facilita el estudio del alzhéimer en el síndrome de Down
Agencias
Madrid
Científicos de la Universidad Politécnica de Madrid, junto con varios centros colaboradores, han conseguido convertir simples escáneres de tomografía computarizada (TAC) en imágenes tan potentes como las de una resonancia magnética —utilizando inteligencia artificial (IA)—, algo que abre nuevas vías para investigar la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down.
Las personas con síndrome de Down tienen un riesgo especialmente alto de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La resonancia magnética es la técnica de referencia para observar cambios en el cerebro, pero muchas personas con síndrome de Down no pueden someterse a ella.
