Adiós a José Luis Cienfuegos, director de la Seminci

José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y responsable del Festival de Internacional de Cine de Sevilla entre 2012 y 2023, falleció de manera repentina este martes en Madrid a los 60 años. Desde el certamen vallisoletano recuerdan que Cienfuegos llevaba tres décadas consagradas a la dirección de algunos de los festivales «más importantes del país», que culminó en la «70 edición de Seminci».

Comenzó su trayectoria en el departamento de prensa del Festival de Gijón, dando el salto a la dirección del certamen en 1995. En los 16 años que estuvo al cargo, convirtió la cita asturiana en la puerta de entrada en nuestro país para los cineastas más arriesgados y estimulantes, impulsando las nuevas tendencias que surgían a nivel global, y prestando especial atención al pasado fílmico, recuerda la organización a través de su cuenta en la red social X de la que se hace eco Europa Press.

En 2012, pasó a dirigir el Festival de Sevilla, convirtiéndolo también «en punta de lanza para esos autores que estaban marcando el pulso del cine contemporáneo, y reforzando sus lazos con la industria española y europea».

«2023 marcó su llegada a Valladolid, sin duda el mayor reto de su carrera. Durante tres ediciones, plasmó su sello inconfundible en la dirección, siendo fiel a la historia y el espíritu que han caracterizado Seminci, llevando además al festival a una necesaria renovación», añaden desde la Seminci.