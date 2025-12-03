Asesina a puñaladas a su pareja y luego se ahorca en una vivienda de Alicante

Una mujer de 29 años fue asesinada este martes a puñaladas por su pareja sentimental, de 34, que luego se quitó la vida ahorcándose en una vivienda de Alicante, informaron a la agencia Efe fuentes de la investigación. El crimen ocurrió en el número 13 de la calle Cánovas del Castillo, en el alicantino barrio de Carolinas Altas, en torno a las 17.00 horas y los cuerpos sin vida fueron descubiertos por un cuñado de la pareja después de que oyera gritos procedentes del interior del domicilio y entrara dentro rompiendo la puerta a patadas.

Tras conseguir acceder, este familiar encontró cerca de la puerta principal el cadáver de la mujer, una argentina con pasaporte italiano que presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho, mientras que en otra estancia se hallaba el cadáver ahorcado del supuesto asesino.

Las fuentes consultadas por Efe señalaron que la pareja tenía un hijo de entre dos y tres años que en el momento del crimen se encontraba en una escuela infantil de la ciudad, y que no constan denuncias previas entre ambos ni que en el sistema VioGén hubiera registro alguno. Los cuerpos sin vida fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses mientras que efectivos de la policía científica del Cuerpo Nacional de Policía siguen dentro de la vivienda.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género colgó anoche en la red social X (antigua Twitter) que estaba recabando los datos del asesinato que, de confirmarse, elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por crímenes machistas en lo que va de año, 1.337 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.