Facua acusa a la DGT de permitir la venta de V16 «homologadas» que incumplen la norma

Denuncia que se comercializan balizas sin sistema de conexión y, por tanto, inválidas

Una baliza V16, sobre un vehículo. | E. Press

Patricia Martín

Madrid

Facua-Consumidores en Acción ha criticado este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) por «permitir» la venta de balizas V16 —que a partir de enero serán obligatorias para señalizar una emergencia o avería en las carreteras— con el sello homologada por la DGT, pese a que no son válidas, dado que muchos de estos aparatos no se conectan al sistema DGT 3.0, que avisará a los conductores, en tiempo real, de cualquier incidencia en las vías.

«La DGT permite que se use su logotipo, por lo que está favoreciendo el fraude masivo [...] de empresas que venden unos productos que no van a servir a partir de enero», denunció el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

La asociación considera una irresponsabilidad que la DGT no impida que «numerosos fabricantes y establecimientos», sobre todo online, vendan balizas que no cuentan con un sistema de conexión mediante tarjeta SIM y, por tanto, no cumplen la normativa, que será de obligado cumplimiento a partir de enero.

Facua indica que está recibiendo «muchas consultas» de consumidores que adquieren estos aparatos sin saber que no son válidos, por lo que ha instado a la DGT a activar un «protocolo de alerta» en el que advierta de que algunos fabricantes han incorporado en el embalaje y publicidad de las balizas el sello homologada, sin ser cierto.

Hasta ahora, Tráfico ha explicado la nueva normativa por numerosos canales y advertido de que se compruebe si el modelo que se tiene ya o se va a comprar es válido en la web de la DGT. Pero, para Sánchez, «se ha informado poco y no se ha hecho bien porque no se ha advertido del engaño masivo».

