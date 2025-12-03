Facua acusa a la DGT de permitir la venta de V16 «homologadas» que incumplen la norma

Facua-Consumidores en Acción ha criticado este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) por «permitir» la venta de balizas V16 —que a partir de enero serán obligatorias para señalizar una emergencia o avería en las carreteras— con el sello homologada por la DGT, pese a que no son válidas, dado que muchos de estos aparatos no se conectan al sistema DGT 3.0, que avisará a los conductores, en tiempo real, de cualquier incidencia en las vías.

«La DGT permite que se use su logotipo, por lo que está favoreciendo el fraude masivo [...] de empresas que venden unos productos que no van a servir a partir de enero», denunció el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

La asociación considera una irresponsabilidad que la DGT no impida que «numerosos fabricantes y establecimientos», sobre todo online, vendan balizas que no cuentan con un sistema de conexión mediante tarjeta SIM y, por tanto, no cumplen la normativa, que será de obligado cumplimiento a partir de enero.

Facua indica que está recibiendo «muchas consultas» de consumidores que adquieren estos aparatos sin saber que no son válidos, por lo que ha instado a la DGT a activar un «protocolo de alerta» en el que advierta de que algunos fabricantes han incorporado en el embalaje y publicidad de las balizas el sello homologada, sin ser cierto.

Hasta ahora, Tráfico ha explicado la nueva normativa por numerosos canales y advertido de que se compruebe si el modelo que se tiene ya o se va a comprar es válido en la web de la DGT. Pero, para Sánchez, «se ha informado poco y no se ha hecho bien porque no se ha advertido del engaño masivo».