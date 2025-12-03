García pide a las autonomías apoyo al plan común de gripe

La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió este martes el apoyo «de todas las comunidades y de todos los partidos» al protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios, incluido la gripe, que se votará hoy en la Comisión de Salud Pública. El documento establece los escenarios de riesgo —un total de cuatro— indicadores y medidas que marcarán la respuesta coordinada frente a la gripe, y otros virus respiratorios estacionales, este invierno. Cada nivel determina distintas actuaciones y en distintos entornos, desde el uso de mascarillas, pasando por el teletrabajo o el refuerzo de los servicios de urgencias si se produce saturación en los centros.